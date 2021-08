‘Nederlander ontving Spaanse vuurwapens’

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil en de politie-eenheid in Rotterdam hebben de afgelopen week in Nederland een man aangehouden die vuurwapens in Spanje bestelde. Het gaat om een 47-jarige man waarvan de nationaliteit niet door de Guardia Civil bekend is gemaakt.

(beeld uit archief)

Alarmpistolen

De verdachte staat in Nederland bekend om zijn contacten met wat de Guardia Civil noemt ‘gewelddadige radicale groeperingen’. De man had in Spanje meer dan twintig alarmpistolen besteld. Dat waren nepwapens die eenvoudig tot echte vuurwapens zijn om te bouwen. Waarschijnlijk zijn er meerdere zendingen van dergelijke wapens naar Nederland gekomen.

Het onderzoek is begonnen nadat er bij de Guardia Civil informatie over de bestellingen was binnengekomen. De Nederlandse politie arresteerde de man op het moment dat hij een zending in ontvangst nam.

Laboratorium

Bij huiszoekingen in de woning van de verdachte, en op twee bedrijfslocaties die de politie aan hem relateert, zijn zes vuurwapens en alarmpistolen in beslag genomen. Eén lag in een verborgen ruimte van zijn auto. Ook werd een laboratorium voor de productie van cocaïne ontdekt. Daar stonden ook machines voor de versnijding van cocaïne, verschillende geldtelmachines. Ook was er een voorraad hasj aanwezig.