‘Nederlander ontvoerd in Marbella’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er iemand ontvoerd voor de deur van een druk restaurant in Marbella. Spaanse media schrijven dat het gaat om een Nederlander. Een groep van acht gewapende mannen zou de persoon onder schot hebben gehouden en hem uit zijn auto hebben getrokken, en afgevoerd.

KAH

Dat gebeurde even na middernacht op de parkeerplaats van restaurant KAH in Nueva Andalucía, een stadsdeel westelijk van Marbella. Het restaurant ligt in een strook uitgaansgelegenheden bij de voormalige plaza de toros, niet ver van de jachthaven van Puerto Banús.

Seconden

Getuigen zeggen dat ongeveer acht mannen in twee voertuigen kwamen aanrijden en daarmee het uitrijden van een Mercedes G-Wagon en een Lamborghini verhinderden. Onder de ogen van vele getuigen werd de man ‘binnen enkele seconden’ meegevoerd. De actie zou al met al bliksemsnel zijn uitgevoerd. De Nationale Politie is een groot onderzoek naar de gebeurtenissen gestart.

Volgens de getuigen reed in de Nederlander in een auto van meer dan een ton.