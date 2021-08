Nederlander op Belgische Most Wanted-lijst na 10 jaar gepakt

Connect on Linked in

De 54-jarige Eric Robert De Cocq Van Delwijnen (foto) is na een zoektocht van jaren opgepakt in het Duitse Löbau, niet ver van de grens met Tsjechië. De verdachte werd gezocht voor de poging tot moord op de Belg Andy Dobbelaere.

De Cocq Van Delwijnen werd in 2011 door de rechtbank in Gent bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar cel. Nog voordat het proces was begonnen, was de Nederlander al gevlucht.

Zware krik

De moordpoging vond plaats bij de uitgang van paaldansclub De Harlekijn in het Belgische Assenede. Een man met een opvallend litteken op zijn kin sloeg Andy Dobbelaere met een zware krik op zijn achterhoofd toen hij in de vroege ochtend van 24 februari 2007 de paaldansclub verliet. Wonder boven wonder overleefde het slachtoffer de aanslag. De dader werd herkend door een vriendin van Dobbelaere.

Motief

Het motief voor de moordpoging is nooit helder geworden, maar ligt waarschijnlijk in een onderwereldconflict. Zowel De Cocq Van Delwijnen als Andy Dobbelaere waren actief in het criminele milieu.

Chirurgische ingrepen

De internationale zoektocht naar De Cocq Van Delwijnen kreeg veel aandacht in de Belgische media omdat er geruchten gingen dat de verdachte chirurgische ingrepen aan zijn gezicht had ondergaan om zo onherkenbaar te worden. De politie werd daarover in een anonieme brief getipt. Het is nog niet duidelijk of De Cocq Van Delwijnen zijn gezicht inderdaad heeft laten verbouwen om uit de handen te blijven van de politie.

Er staan nu nog 15 mensen op de Belgische Most Wanted-lijst, 14 mannen en één vrouw.