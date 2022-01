Nederlander op luchthaven Madrid vast voor smokkel 40 kilo coke via Uruguay

Connect on Linked in

Een Nederlander is op de luchthaven van Madrid gearresteerd nadat hij probeerde bijna 40 kilo cocaïne via Uruguay naar Amsterdam te sturen. Hij wilde de partij coke in twee aluminium kisten versturen die waren geadresseerd aan hemzelf. In de twee kisten zat volgens de Nederlander filmapparatuur die naar Amsterdam moest.

Dubbele wand

Op de Uruguayaanse luchthaven controleerde de Nationale Anti-Drugsbrigade de twee kisten met verdachte inhoud. In de dubbele wand van de kisten ontdekte een drugshond ‘meerdere pakketten met geperste witte substantie’. Het bleek te gaan om 72 blokken cocaïne van in totaal ruim 39 kilo.

Tussenstop

Na het versturen van de kisten naar hemzelf nam de Nederlander vervolgens een internationale vlucht vanaf het vliegveld van Montevideo naar Amsterdam, na een tussenlanding in Madrid. Het Openbaar Ministerie gaf daarna samen met Interpol een internationaal arrestatiebevel uit. Nadat de Spaanse politie werd getipt, werd de verdachte op het vliegveld van Madrid opgepakt.

Hij zit daar vast in afwachting van zijn uitlevering aan Uruguay.

Waarde

De partij coke zou volgens het Uruguayaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland ruim 2,7 miljoen euro waard zijn. Op de lokale drugsmarkt in Uruguay zou de lading als gehele partij ruim 241.000 euro hebben opgeleverd. Als de lading voor verkoop zou worden verdeeld in het klein, zouden 39.146.000 doses worden verkregen, met een winst van 605.000 euro.