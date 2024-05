Nederlander op Mallorca gepakt met xtc-pillen in tomatenpuree

Connect on Linked in

Agenten van de Guardia Civil en de Douane hebben op de luchthaven van Palma de Mallorca deze week een Nederlander gepakt die was aangekomen met bijna 11.000 xtc-pillen en 2,1 kilo amfetamine was aangekomen. Een deel van de drugs zat verstopt in blikken met tomatenpuree.

Grootste

De xtc-pillen zaten in een dubbele bodem in zijn bagage. In de tomatenblikken zaten pakketjes amfetamine (speed) in poedervorm. De ruim 2 kilo speed was de grootste voorraad die ooit gepakt is op het vliegveld van Mallorca.

De Spaanse autoriteiten hadden informatie ontvangen dat er iemand met drugs binnen zou komen.

De 58-jarige Nederlander deed voor een toerist te zijn die op vakantie kwam in Mallorca.

200.000 euro

Nadat de man was aangesproken gaf hij volgens de Guardia Civil onsamenhangende antwoorden, waarop de agenten zijn bagage gingen onderzoeken.

Hij bleek 10.940 pillen bij zich te hebben. Er waren vier tomatenblikken met een totaalgewicht van 2,1 kilo speed.

De man is in voorlopige hechtenis geplaatst. De Guardia Civil schat dat de drugs op Mallorca zo’n 200.000 euro hadden kunnen opbrengen.