Nederlander op verzoek van Nederland opgepakt op Ibiza

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Op Ibiza heeft de Spaanse Nationale Politie een 45-jarige man van Nederlandse afkomst aangehouden. Nederland had een Europees Aanhoudingsbevel tegen de man uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van verschillende ernstige misdrijven.

Spaanse media melden dat de man is gearresteerd in San Antonio nadat uit onderzoek zijn verblijfplaats op Ibiza was vast komen te staan.

Van welke misdrijven de man wordt verdacht is niet duidelijk. Wel is helder dat het gaat om geweldsmisdrijven. De man wacht nu op een beslissing van de rechtbank in zijn overleveringsprocedure.