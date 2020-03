Nederlander opgepakt in Benalmádena voor ontvoering in drugsmilieu

Connect on Linked in

In de Zuid-Spaanse badplaats Benalmádena zijn maandag twee Fransen en een Nederlander gearresteerd die worden verdacht van ontvoering van een man die een drugsschuld had. Het slachtoffer bevond zich op het moment van de arrestatie met de twee Fransen in een agentschap in Benalmádena. Dat schrijven Spaanse media.

Geschaduwd

De ontvoerde man was in het agentschap om zijn auto te verkopen en daarmee zijn drugsschuld af te lossen. Een medewerker tipte daarop de politie die het pand binnenviel. Tijdens een eerder bezoek aan het agentschap op 11 maart had het slachtoffer op een onbewaakt moment om hulp gevraagd omdat hij werd ontvoerd. Daarop besloot de Spaanse politie de verdachten te schaduwen.

Wietplantage en wapens

Het slachtoffer werd ontvoerd toen hij afsprak met zijn schuldeiser. Die schuld had hij opgelopen in verband met drugshandel. De schuldeiser bracht de man vervolgens naar de twee Fransen in een woning in Benalmádena. In het pand vonden agenten een wietplantage, elektrisch pistool, een nepvuurwapen, een kapmes, nachtkijkers, hittedetectoren, portofoons, een verrekijker, een burgerwachtvest en verschillende hoeveelheden drugs.

De twee Fransen werden ter plekke opgepakt in het agentschap, de Nederlander werd tijdens het onderzoek gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de gebeurtenissen. De Spaanse politie sluit nieuwe arrestaties niet uit.