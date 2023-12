Nederlander opgepakt in Colombia op verzoek van VS

Connect on Linked in

In een onderzoek van de Colombiaanse Nationale Politie en de Amerikaanse FBI is volgens Colombiaanse media deze week een Nederlander opgepakt in Medellín. Het zou gaan om Taoufiq R. (51) die gezocht wordt in de Verenigde Staten voor witwassen.

Exclusieve wijk

De arrestatie gebeurde in een exclusieve wijk van Medellín. R. moet voorkomen voor een rechtbank in New York.

Naast witwassen is hem ook drugshandel en samenzwering ten laste gelegd.

Voedselbedrijven

De Nederlander was als zakenman actief in de regio rond Medellín. Hij zou verschillende voedselbedrijven als dekmantel hebben gebruikt. Zijn zaken strekten zich uit over Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Australië.

Hij zou directe banden hebben met verschillende drugsorganisaties.

R. zit in voorlopige hechtenis in afwachting van het resultaat van de uitleveringsprocedure.