Nederlander opgepakt in Marbella op verzoek van Nederland

De FIOD zegt dinsdag een doorzoeking te hebben gedaan in een woning in Delft nadat er dinsdag in Marbella een 51-jarige Nederlander werd aangehouden in een onderzoek naar witwassen.

Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie.

Bij de doorzoekingen in Nederland en Spanje is beslag gelegd op bijna 88.000 euro aan contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie dure horloges, een auto, een motor en diverse creditcards. Verder is beslag gelegd op onroerend goed in Nederland en bankrekeningen in Nederland en Spanje.

Het onderzoek is gestart na diverse meldingen van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) over de 51-jarige verdachte uit Delft. De FIOD denkt dat hij zijn vermogen niet heeft opgebouwd met legale inkomsten. Volgens de FIOD gaat het vermoedelijk gaat het om versluierde inkomsten uit criminele activiteiten.

De waardeschommelingen van met name de bitcoin wordt soms door criminelen gebruikt om de toe- en afname van het vermogen te verklaren.