Volgens de Marokkaanse Algemene Directie Nationale Veiligheid (DGSN) is in de stad Fes afgelopen week een 73-jarige Nederlander gearresteerd. De man wordt in Nederland sinds 2010 verdacht van doodslag. Hij stond internationaal gesignaleerd door Interpol.

(foto uit archief)

Volgens de DGSN wordt de man in Nederland gezocht omdat hij in 2010 zijn echtgenote zou hebben gedood.

De verdachte is in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van de behandeling van de rechtszaak over zijn uitlevering.