Nederlander bij Gardameer opgepakt om drugshandel

In Italië is maandag een Nederlander man opgepakt omdat hij gesignaleerd stond voor internationale handel in drugs. Volgens Italiaanse media verbleef hij in een luxueus onderkomen, een villa in Desenzano, aan het Gardameer in het noorden van het land.

Brescia

Hij werd opgespoord door de politie in Brescia, met de steun van Enfast (European Network Fugitive Active Search teams), dat binnen Europa de opsporing van voortvluchtige personen coördineert.

De man werd staande gehouden toen hij zijn huis verliet. Hij was in gezelschap van een niet-Italiaanse vrouw. Toen hem werd gevraagd om zich te legitimeren legde hij valse buitenlandse documenten over.

Overlevering

Op het politiebureau werd hij gefotografeerd en werden zijn vingerafdrukken afgenomen. Daarna werd hij geïdentificeerd. Over zijn identiteit of leeftijd is niets bekend gemaakt. De man zit nu in de gevangenis in Brescia in afwachting van de rechtszitting over zijn overlevering naar Nederland.

Er liep sinds ruim een maand een Europees arrestatiebevel inzake de productie, verkoop, aankoop van drugs en witwassen tegen hem.