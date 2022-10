Nederlander opgepakt voor smokkel 330 kilo hasj in Zuid-Spanje

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft woensdag tijdens een onderzoek naar internationale drugshandel in Granada vier mannen van 38 tot 53 jaar opgepakt, waaronder twee Spanjaarden, een Nederlander en een Litouwer. In een brandstoftank van een vrachtwagen zat 330 kilo hasj verstopt.

Volgens de krant El Independiente de Granada verschenen de vier verdachten zaterdag voor de onderzoeksrechter in Granada, die besliste dat ze langer vast blijven zitten. De vier mannen, die geen van allen een strafblad hebben, worden verdacht van drugssmokkel en deelname aan een criminele organisatie.

“Operatie Truck”

De vier verdachten werden tijdens de zogenoemde “Operatie Truck” gearresteerd in een loods in een stad bij Granada. Bij de loods was geen commerciële activiteit waarneembaar, maar werd volgens de politie wel ‘een grote stroom zware vrachtwagens, andere voertuigen en verschillende mensen’ gezien.

Dubbele bodem

Bij de inval in de loods zagen agenten een vrachtwagen waarvan een van de brandstoftanks een dubbele bodem had. In de verborgen ruimte lagen vele pakketen met hasj, in totaal 330 kilo. De lading drugs stond volgens de politie blijkbaar klaar om verstopt te worden in dezelfde vrachtwagen, ‘perfect voorbereid voor internationaal transport naar andere Europese landen’.