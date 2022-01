‘Nederlander reed met Golf GTI door Belgische politieblokkade’

Connect on Linked in

Een 25-jarige Nederlander zit in Antwerpen in voorlopige hechtenis op verdenking van het beschieten van een woning in Deurne (B). Hij zou ook met een Golf GTI op politiemensen in hebben gereden. In de nacht van 7 augustus 2021 werd een woning in de Bisschoppenhoflaan in Deurne beschoten met een vuurwapen. Volgens het Antwerpse parket waren de bewoners op dat ogenblik aanwezig, maar er vielen geen gewonden.

Te voet

Er waren direct aanwijzingen dat de dader in een witte Volkswagen Golf GTI met een vervalste Nederlandse nummerplaat reed. Later die nacht scheurde die Volkswagen met hoge snelheid dwars door een blokkade die de lokale Antwerpse politie had neergezet. De politiemensen konden een aanrijding net verhinderen. Agenten beschoten het vluchtende voertuig. Een kogel doorboorde het rechter achterportier.

Rotterdam

De bestuurder wist weg te komen in de richting van Nederland. Een achtervolging werd overgenomen door de Nederlandse politie met inzet van een helikopter. In Rotterdam heeft de bestuurder zijn auto achtergelaten en is hij te voet gevlucht. In het voertuig werden het rijbewijs en de identiteitskaart van de verdachte gevonden. Het kenteken van de wagen bleek vervalst te zijn. De verdachte bleef op dat moment voortvluchtig.

Camerabeelden

Op camerabeelden die zijn gemaakt bij het huis in Deurne is te zien hoe een man te voet arriveerde en op de gevel vuurde. Op basis van de informatie over de VW, de camerabeelden en de resultaten van dna-onderzoek kwam de verdachte in beeld. In samenwerking met de Nederlandse politie en de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen is de twintiger recent in zijn huis in Nederland gearresteerd.

Vorige week is hij uitgeleverd aan België en werd hij door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de hechtenis verlengd. De man wordt verdacht van poging moord, poging doodslag, gewapende weerspannigheid, inbreuken op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie.