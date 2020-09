Nederlander teelde buitenwiet met te hoog THC-gehalte

Connect on Linked in

Een 55-jarige Nederlander is in het zuiden van Spanje gearresteerd met 700 kilo marihuana. De man teelde wiet op een buitenplantage in de buurt van Alhaurín el Grande, in de provincie Málaga. Hij had een vergunning voor de teelt van hennep.

Hennep is ook marihuana maar met een zeer laag THC-gehalte. Bij inspectie bleek dat de Nederlander wiet teelde met een veel te hoog THC-gehalte. Volgens de politie was er een tip binnengekomen over een verdachte geur op de velden van de Nederlander.

Er stonden in totaal 505 marihuanaplanten er er werd ongeveer 700 kilo wiet in beslag genomen.