Nederlander verdacht van handel in miljoenen persoonsgegevens

De Amsterdamse politie heeft in november 2022 een man uit Almere aangehouden, verdacht van het stelen en verhandelen van tientallen miljoenen persoonlijke gegevens van mensen wereldwijd.

In beeld

De 25-jarige man kwam in beeld bij de federale politie in Oostenrijk. Die deed onderzoek naar een aangeboden ‘dataset’ op een cybercrime-forum, waar onder meer werd gehandeld in gestolen databases, credit card-gegevens, inloggegevens en andere data.

In mei 2020 werd op dit forum een dataset aangeboden met miljoenen adres- en persoonsgegevens van de Geburen Info Service GmbH (GIS) – die de kijk- en luistergelden in Oostenrijk int.

Achterhalen

De Oostenrijkse federale recherche kocht de dataset aan, via een undercover-actie. Na uitgebreid onderzoek naar onder meer financiële stromen en het platform waarmee de data werd verstuurd, kon de Oostenrijkse federale recherche een IP-adres achterhalen dat naar een woonadres in Amsterdam leidde.

Onderzoek

In mei van dit jaar vroeg het Openbaar Ministerie (OM) in Wenen het Amsterdamse OM de zaak over te nemen. Het cybercrime-team van de Amsterdamse politie deed verder onderzoek naar de door Oostenrijk verzamelde gegevens en de gebruikersnaam op het cybercrime-forum.

Betaling

Het team had sterke aanwijzingen dat de verdachte onder de gebruikte gebruikersnaam opereerde en onder die naam voor een lange periode niet-openbare persoonsgegevens (waaronder patiëntgegevens uit medische dossiers) tegen betaling op het forum zou hebben aangeboden.

Het zou hierbij niet alleen gaan om gevoelige gegevens van Oostenrijkers, maar ook van personen uit andere landen zoals Nederland, Thailand, Colombia, China en het Verenigd Koninkrijk.

Het cybercrime-forum is inmiddels door buitenlandse politie- en opsporingsdiensten offline gehaald.

Beperkingen

De 25-jarige verdachte zat tot 15 december in volledige beperkingen. Daarom is de aanhouding niet eerder gemeld.

Inmiddels verdenkt het OM hem van vier feiten: het voorhanden hebben of ter beschikking stellen van niet-openbare gegevens, het voorhanden hebben van phishing-software en hacker tools, computervredebreuk en witwassen. Het witwassen gaat over crypto-valuta-transacties in 2022, ter waarde van 450.000.

Hechtenis

De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft op 5 december 2022 de voorlopige hechtenis van de verdachte met 90 dagen verlengd. Bij doorzoekingen in Almere en Amsterdam trof de politie een grote hoeveelheid gegevensdragers aan, waarop onder meer phishing-software en hacking tools zijn gevonden.

Op dit moment is het financieel en digitaal onderzoek nog in volle gang, meldt justitie.