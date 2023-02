Nederlander verkocht gekleurde beertjes met cannabis (VIDEO)

Connect on Linked in

In Barcelona zijn drie mensen gearresteerd in een onderzoek naar de verkoop van “cannabis-snoepjes” met een hoog THC-gehalte. Onder de verdachten is één Nederlander. De andere twee komen uit het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Volgens de Guardia Civil fabriceerde de groep de snoepjes in een laboratorium in het centrum van Barcelona.

Beertjes

De snoepjes waren vormgegeven als gekleurde beertjes. Ze werden per postpakket naar klanten in heel Europa verstuurd. Bestellingen werden door klanten gedaan via chat apps en websites op het deep web.

De Guardia Civil kwam het netwerk op het spoor na het onderscheppen van zendingen met snoepjes in verschillende steden in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Kroatië.

Jelly beans

Er zijn 5.000 marihuanasnoepjes van 70 zendingen in beslag genomen, en verder 12 kilo wiet, 6 kilo hasj, productiemiddelen, en materialen voor verpakking. De werkplaats was ingericht in een appartement in het centrum van Barcelona.

Vorig jaar ontmantelde de Guardia Civil een zelfde soort productielocatie, dat was ook in Catalonië, in de stad Tarragona. Die snoepjes waren vormgegeven als jelly beans, en niet van echt te onderscheiden.