Nederlander veroordeeld tot zes jaar voor Belgische plofkraak

Twee Nederlanders zijn dinsdag voor een Belgische rechtbank veroordeeld tot straffen van 5,5 en 6 jaar cel voor het plegen van een plofkraak in Zaventem bij Brussel op 14 januari 2020. Verdachte C.K. kreeg de zwaarste straf, omdat hij in Nederland al negen keer is veroordeeld voor verschillende strafbare feiten. K. en zijn medeverdachte werden eind 2020 aangehouden op basis van gevonden dna-sporen.

Koevoet

Rechercheurs vonden in het getroffen postkantoor meteen na de plofkraak een koevoet en een veiligheidsbril. Er waren dna-mengprofielen op aanwezig. De daarin dominante profielen pasten bij het dna van de verdachten. Volgens hun advocaten leveren de dna-sporen niet genoeg bewijs voor de betrokkenheid van hun cliënten. Maar de rechtbank in Brussel vond het bewijs juist doorslaggevend.

Inktpatronen

Tijdens een huiszoeking in de woning van medeverdachte O.C. vonden rechercheurs een laptop met zoekopdrachten naar aanslagen met explosieven en gasflessen. Ook werd er een lijst gevonden met adressen van postkantoren in Wallonië. C. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak in Duitsland.

Bij de plofkraak op het bpost-kantoor aan de Leuvensesteenweg in Zaventem werd een deel van een muur van het gebouw weggeblazen en stortte het plafond in. Er waren zeker twee daders aanwezig. Ze gingen er vandoor met een aantal geldcassettes. Waarschijnlijk is het geld in de cassettes onbruikbaar geworden doordat in de cassettes inktpatronen zijn afgegaan.