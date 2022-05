Nederlander vervoerde marktkraam aan drugs naar Duitsland

Connect on Linked in

Dinsdagmiddag is vlak over de grens in Duitsland een 58-jarige Nederlander aangehouden met flinke hoeveelheden drugs van allerlei soort, onder meer cocaïne en LSD-trips. De aanhouding was om 17.20 door een gezamenlijk team van de Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie op de A3 (in Nederland A12) bij parkeerplaats Kranekamp.

Düsseldorf

De Nederlander werd gecontroleerd toen hij in een Peugeot Partner met Nederlands kenteken op weg was. Desgevraagd vertelde de man dat hij voor zijn werk op weg was naar Düsseldorf. Bij de inspectie zagen de ambtenaren dat de bodem van de bagageruimte er ongewoon uitzag.

In de auto bleek bij nader onderzoek 11,62 kilo cocaïne, 10.000 LSD-trips, 11,84 kilo amfetamine en 10,0 kilogram crystal meth te worden vervoerd. Verder lag er in de auto 10,72 kilo van een bruine harde stof, waarvan nog niet bekend is wat het betreft.

1,8 miljoen

In de bodem van de bestelauto was een verborgen ruimte aangebracht. De Nederlander werd vervolgens ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het federale politiebureau in Kleef.

Op verzoek van het Duitse Openbaar Ministerie wordt de verdachte woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De Duitse politie schat straatwaarde van de drugs op 1,8 miljoen euro.