Nederlanders (15, 24) opgepakt voor aanslag in Antwerpen

De Belgische politie heeft donderdagnacht twee Nederlanders van 15 en 24 gearresteerd voor een aanslag met een explosief in Deurne die donderdagnacht plaatsvond. Ook in Berchem vond een uur eerder een explosie plaats. Beide wijken zijn stadsdistricten in Antwerpen.

De twee Nederlanders werden kort na de aanslag in de Van Lissumstraat in Deurne gearresteerd. Dat bevestigt het Antwerps parket aan de Gazet van Antwerpen.

Zesde keer

Rond 01.00 ontplofte aan de woning in de Deken de Winterstraat in Berchem – voor de zesde keer al – een explosief. Ongeveer een uur later was het raak in Deurne; daar ontplofte een vuurwerkbom in de Van Lissumstraat.

Na die laatste aanslag hield de politie twee Nederlanders van 15 en 24 jaar aan. Nader onderzoek moet uitwijzen of zij ook te linken zijn aan de aanslag in Berchem.

Familie E.H.

Beide aanslagen vonden plaats bij woningen van de familie E.H., die voorkomt in verschillende drugsdossiers en al langer verwikkeld is in een gewelddadige vete met andere criminele groepen.