‘Nederlanders bezitten veel onroerend goed in Dubai’

Connect on Linked in

Nederlanders blijken in totaal meer dan 1.500 registraties op onroerend goed te bezitten in Dubai, één van de emiraten van de VAE. Dubai heft nauwelijks belasting en heeft geen openbaar kadaster. Platform Investico, De Groene Amsterdammer, en dagblad Trouw kregen uit Dubai gelekte gegevens van het Amerikaanse onderzoeksbureau Centre for Advanced Defense Studies.

1.006 Nederlanders

In totaal hadden volgens de database 1.006 Nederlanders in 2020 één of meerdere panden in Dubai. De waarde daarvan zou ongeveer 636 miljoen euro belopen.

Personen en bedrijven die in Dubai investeren zijn normaal gesproken niet te achterhalen. Buitenlandse politiediensten krijgen vaak nul op rekest als zij in Dubai informatie opvragen over een verdachte. Daarom was Dubai een toevluchtsoord voor criminelen. De laatste jaren zijn er wel een aantal uitzonderingen op die regel naar onder meer Nederland en Italië uitgezet, zoals Ridouan Taghi en Raffaele Imperiale.

Overigens zijn de meeste investeringen van Nederlanders met vastgoed in Dubai waarschijnlijk niet illegaal.

Lijst

De internationale anti-witwasorganisatie Financial Action Task Force plaatste de Verenigde Arabische Emiraten eerder dit jaar op de zogenoemde ‘grijze lijst’ van landen die onvoldoende actie ondernemen tegen witwassen. In het geval van Dubai was dat mede vanwege een gebrek aan toezicht op de vastgoedsector.

Op die lijst staan zeker vijftien personen die meer dan zes panden bezitten waarover nauwelijks iets bekend is. Een voorbeeld is een snackbareigenaar uit Schiedam. Een ander voorbeeld een zelfstandig boekhoudkundige adviseur uit Amsterdam die meerdere panden bezit, aldus Investico.

Er staan in ieder geval dertien personen in de lijst die met crimineel gedrag in verband zijn gebracht, bijvoorbeeld vastgoedfraude of cocaïnesmokkel of betrokkenheid bij liquidaties.