Nederlanders en Mexicanen opgepakt na vondst drugslab in Giessenburg

De politie heeft zaterdag in een bedrijfspand in Giessenburg (Zuid-Holland) een drugslab aangetroffen. In het pand zijn zeven mannen aangehouden: twee Nederlanders, vier Mexicanen en een Pool.

Inval

Een arrestatieteam viel zaterdagochtend rond 07.00 het bedrijfspand binnen aan de Parallelweg in Giessenburg. Dit gebeurde na politieonderzoek van de Landelijke Recherche. In het pand werd een drugslab voor het produceren van synthetische drugs aangetroffen. Zeven mannen die werden aangetroffen in het pand werden direct aangehouden. Het gaat om vier Mexicanen, twee Nederlanders en een Pool.

Honderden liters chemicaliën

In het pand trof de politie honderden liters chemicaliën aan voor het fabriceren van synthetische drugs. Naast de productielijn werd ook nog een slaapvertrek aangetroffen. Of het mogelijk gaat om een crystal meth-lab is nog onduidelijk.

De burgemeester heeft het pand per direct bestuurlijk gesloten.

De zeven mannen zijn aangehouden voor verhoor en worden dinsdag voorgeleid bij de rechtbank in Den Bosch.