Nederlanders gearresteerd voor internationale wapensmokkel (VIDEO)(UPDATE)

Dinsdag heeft de politie in Nederland twee verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar de handel in vuurwapens: een 48-jarige en een 53-jarige verdachte, uit Oss. Dinsdag werden in Tsjechië ook twee personen van 37 en 45 jaar gearresteerd. Op 13 september zijn in Slowakije al twee verdachten gearresteerd. Volgen Europol gaat het om een gemeenschappelijk onderzoek van onder meer de Nederlandse, Slowaakse en Tsjechische politie. Op vier adressen in Oss en een in Dinteloord vonden doorzoekingen plaats. Tegelijkertijd heeft de politie in Tsjechië doorzoekingen gedaan.

Machinepistolen

De criminele organisatie die wordt onderzocht was gespecialiseerd in het ombouwen van zogenaamde Flobert-geweren tot dodelijke vuurwapens. Ze zouden meer dan 1.500 vuurwapens hebben geleverd aan criminele groepen in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Portugal, Zweden en Tsjechië. Er zijn meer dan 350 verkochte wapens teruggevonden, ook machinepistolen en aanvalsgeweren, plus enkele duizenden stuks munitie.

Zowel in Tsjechië als Slowakije hebben grote wapenfabrieken binnen de landsgrenzen.

Hoek van Holland

Het onderzoek is gestart nadat in februari 2020 22 vuurwapens in beslag werden genomen in Hoek van Holland, in een vrachtwagen die op weg was naar het Verenigd Koninkrijk. Daarna is bij Europol een taskforce opgericht tussen Nederland, Slowakije, België, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Eerder werden al twaalf andere verdachten aangehouden voor hun betrokkenheid bij deze illegale wapensmokkel.