‘Nederlanders getuigen over wapens terroristische aanslagen Parijs’

In Parijs zijn drie Nederlanders getuige in de strafzaak tegen Salah Abdeslam, en 19 andere verdachten in de zaak van de aanslagen in 2015 in Parijs, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. De Nederlanders zouden meer weten over vuurwapens die door de terroristen zijn gebruikt. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het om de Amsterdammer Anass A. en Rotterdammers Richard van G. (61) en diens zoon Rick van G. (34).

Briefje

De twee Rotterdammers hebben in Nederland antecedenten op het gebied van onder meer wapen- en drugshandel maar zijn hier geen verdachte. Volgens de Fransen hadden ze echter wel kennis over het leveren van wapens aan de terreurcellen die de aanslagen pleegden in Parijs en later, in maart 2016, in Brussel. Eén van de terreurverdachten in Parijs heeft in Rotterdam een bezoek gebracht aan een adres dat op naam stond van Richard van G..

Brusselaar Ali el H. zou voor vuurwapens contact hebben gelegd met zijn neef, Amsterdammer Anass A.. Die leidde El H. naar de woning van Van G.. Rick van G. had op zeker moment een contact had een terrorist die is aangehouden met een heel arsenaal aan wapens. Deze had ook een briefje met het telefoonnummer van Van G.

Motieven

Wat niet is vastgelegd door de politie is of de wapens inderdaad daadwerkelijk vanuit zijn geleverd en evenmin of Nederlandse wapens ook echt zijn gebruikt bij de aanslagen in Parijs of Brussel. Doorslaggevend bewijs tegen de Rotterdammers ontbreekt.

Anass A. wordt in Nederland wel vervolgd voor de wapendeal in 2015. Hij is op vrije voeten en wordt niet verdacht van een terroristisch misdrijf omdat hij niet zou hebben geweten van de motieven van de kopers.

De Nederlanders komen dinsdag bij de rechtbank als getuigen aan het woord.