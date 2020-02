Maandag zijn op het vliegveld van de Chileense hoofdstad Santiago twee Nederlanders en een Chileen opgepakt met ruim 11.000 xtc-pillen.

Het drietal was wilde een pakket in ontvangst nemen dat net was aangekomen in Chili vanuit Duitsland. In het pakket zat een LED-televisietoestel waar de pillen in waren verstopt, zo had de Douane vastgesteld.

De waarde van de vangst is volgens de autoriteiten 160 miljoen Chileense pesos, ongeveer 192.000 euro.