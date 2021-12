Nederlanders in Engeland veroordeeld tot ruim 21 jaar cel voor cocaïne- en heroïnetransporten tussen kippenvlees

Connect on Linked in

Twee Nederlanders van 36 en 34 zijn woensdag door de rechtbank in Birmingham veroordeeld tot ruim 21 jaar en ruim zeven jaar cel voor het importeren van grote hoeveelheden heroïne en cocaïne in het Verenigd Koninkrijk vanuit Nederland.

De twee maakten deel uit van een criminele organisatie die voor ongeveer vijf miljoen Britse pond (bijna zes miljoen euro) aan drugs importeerde tussen ladingen kip in 2016 en 2017.

Europese aanhoudingsbevelen

Dominique Da C. (36) en Shahzad B. (34) werden beiden uitgeleverd aan het VK nadat ze door de Nederlandse politie waren opgepakt op grond van Europese aanhoudingsbevelen. De twee Nederlanders waren de laatste twee verdachten die veroordeeld werden in de grote ‘klasse A-drugszaak’, in Engeland bekend als de ‘chicken run drugs gang’. Shahzad B. was de leider van de Nederlandse tak van de organisatie; hij kocht het kippenvlees in en regelde het verdere transport naar het VK.

Inmiddels zijn in het onderzoek van de National Crime Agency (NCA) dertien mannen veroordeeld, waarbij door Birmingham Crown Court in totaal aan 129 jaar gevangenisstraf is uitgedeeld. De hoogste straf (29,5 jaar cel) was voor kopstuk Nazrat H.

Drie transporten

De heroïne en cocaïne ter waarde van ongeveer 5 miljoen pond werd tijdens drie verschillende transporten, verborgen in kippenvlees, in beslag genomen. De NCA bracht, in samenwerking met de Nederlandse politie, de criminele organisatie ook in verband met zestien vermoedelijke drugstransporten, wat de totale straatwaarde op ongeveer 12 miljoen Britse pond zou hebben gebracht.

Dominique Da C., die op 10 juni 2021 aan het VK werd uitgeleverd, maakte ook deel uit van de Nederlandse tak van de organisatie waarbij drugs in zendingen werden geplaatst voor verzending naar het VK. Hij zorgde voor een magazijn waar de drugs verstopt zaten tussen ladingen kip.

Rederijen in Rotterdam

Shahzad B. haalde het vlees op bij een groothandel en verstopte vervolgens grote hoeveelheden cocaïne en heroïne tussen de stukken kip in het magazijn van Da C. Vervolgens bracht hij ze naar rederijen in Rotterdam die het vlees per schip naar koelhuizen in het VK transporteerden.

Schuldbekentenis

B. werd in december 2020 uitgeleverd aan het VK en pleitte op 16 april 2021 schuldig aan samenzwering om drugs te importeren bij de Birmingham Crown Court. Ook Da C. bekende op 7 oktober 2021 bij dezelfde rechtbank schuld.

Shahzad B. is veroordeeld tot 21 jaar en 10 maanden celstraf en Dominique Da C. tot zeven jaar en vier maanden.