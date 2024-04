Nederlanders in Spanje opgepakt na vondst 16 ton geïmpregneerde cocaïne (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie, douane en belastingdienst hebben bij invallen op verschillende locaties in het Spaanse Reus (in de Catalaanse provincie Tarragona) 16.560 kilo cocaïne gevonden. Vijf verdachten van Nederlandse, Albanese en Litouwse afkomst zijn aangehouden.

Verwerkingscentrum

De opsporingsdiensten ontdekten bij invallen in Reus een verwerkingscentrum om de geïmpregneerde cocaïne uit de pellets te extraheren. De pellets werden gecamoufleerd via zeecontainers vanuit Zuid-Amerika naar de Spaanse kust gevaren.

Tijdens de operatie werden 920 zakken met cocaïne doordrenkte pellets in beslag genomen. Elk had een gewicht van 18 kilo, wat neerkomt op een totaal van 16.560 kilo. De houtstaafjes dienen ook wel als brandstof voor ketels of kachels.

Twee loodsen

De criminele organisatie beschikte over twee industriële loodsen in Reus. Eén daarvan diende voor de bewaring en het ‘afkoelen’ van de coke, voor minimaal drie maanden. De andere voor het verpakken, verzegelen en opslaan van de drugs, nadat het was geëxtraheerd uit het materiaal waarin het was gecamoufleerd.

Bij de invallen zijn 5 kilo synthetische drugs (speed en MDMA), 3.965 euro in contanten, twee hydraulische persen, materiaal voor de productie van drugs, een vrachtwagen en een luxe voertuig in beslag genomen.