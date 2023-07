Nederlanders met drugs opgepakt in Spanje en direct veroordeeld tot celstraf

Print This Post

De Spaanse Guardia Civil heeft donderdag in het noorden van Spanje twee Nederlanders van 47 en 30 jaar opgepakt die in een voertuig reden met verschillende hoeveelheden hasj en wiet en ook xtc-pillen. Door een snelrechtprocedure zijn ze een dag later al veroordeeld tot een jaar cel en een geldboete.

Controle

Nieuwsmedium La Gaceta de Salamanca schrijft dat de twee Nederlanders met de initialen F.A.T.B. (47) en D.F.S. (30) donderdagavond rond 21.20 in hun voertuig gecontroleerd werden op de N-620 bij Villares de la Reina (regio Salamanca). De twee waren afkomstig uit Portugal.

Bij controle van het voertuig troffen agenten vier stukken hasj van 54 gram, een zak met 16 gram wiet en xtc-pillen aan, evenals een precisieweegschaal en 115 euro cash geld. Deze spullen zijn in beslag genomen.

De twee werden aangehouden op verdenking van een misdrijf tegen de volksgezondheid wegens drugshandel.

Versneld proces

Na hun arrestatie werden de twee overgebracht naar het politiebureau. Vrijdag zijn ze al voorgeleid aan de Spaanse onderzoeksrechter in Salamanca, die hen meteen heeft berecht door middel van een versneld proces. De Nederlanders erkenden dat een deel van de softdrugs voor de verkoop bestemd was. De xtc-pillen waren voor eigen gebruik.

Strafkorting

De twee hebben de door de openbare aanklager gevraagde celstraf van een jaar aanvaard, waardoor ze kunnen profiteren van een strafvermindering met een derde, zoals in Spanje wettelijk is bepaald. Ze moeten – met een maand extra korting – in totaal acht maanden vastzitten.