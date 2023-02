Nederlanders opgepakt in België met bijna 4 ton cocaïne

Connect on Linked in

In de regio Turnhout heeft de Belgische politie dinsdagavond tien mensen gearresteerd in een onderzoek naar de invoer van een partij cocaïne van bijna 4 ton. Onder de verdachten zijn in ieder geval twee Nederlanders. Volgens de Belgische politie was de vangst toeval.

Op en neer

De politie kreeg dinsdag rond 22.00 een melding over ‘een verdachte situatie’ aan de Steenweg in Ravels, dichtbij Oud-Turnhout. Er reden verschillende auto’s met Nederlandse kentekens op en neer. Een patrouille van de politie controleerde een auto met twee Nederlanders van 27 en 46 jaar. De politie zegt dat de twee ‘geen deftige uitleg’ hadden over hun aanwezigheid. Na een check bleken de twee mannen in Nederland bekend te staan om druggerelateerde feiten.

Elders op de Steenweg werd een 39-jarige man gearresteerd nadat die rechtsomkeert had gemaakt bij het zien van de politie.

Loods

De politie zag in de Waze-app van de Nederlanders een adres aan de Kanaaldijk in Ravels. Het bleek te gaan om een loods die te huur stond.

Met die gegevens en met toestemming van justitie gingen agenten de loods binnen. Daar werden zeven mannen opgepakt bij een container. In die container zaten 68 zakken cocaïne. De exacte hoeveelheid zal verder bepaald moeten worden. Waarschijnlijk is het bijna 4 ton cocaïne.

Tien mannen zijn gearresteerd en worden momenteel verhoord door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. De tien zullen in de loop van de dag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Turnhout.