Nederlanders opgepakt voor grootschalige wietteelt Spanje (VIDEO)

Bij een grote internationale politieactie in Spanje naar grootschalige wietteelt zijn negentien verdachten opgepakt en is twee ton marihuana in beslag genomen. De organisatie werd geleid door Nederlandse verdachten en ondersteund door Albanese onderdanen, die de leiding hadden over alles wat met de wietteelt te maken had. Spaanse verdachten waren verantwoordelijk waren voor de logistiek. Dat meldt de Spaanse politie.

34.000 planten en 467 kilo wiet

Bij de gezamenlijke operatie van de Spaanse, Nederlandse politie en Belgische politie (gecoördineerd door Europol) hebben ruim 300 agenten 63 huiszoekingen verricht in Spanje. Daarbij zijn 34.000 wietplanten, 467 kilo wiet, anderhalve kilo speed, veertien voertuigen, 20.000 euro in contanten en een pistool gevonden.

Zeer professioneel

In totaal zijn negentien verdachten gearresteerd: veertien in Spanje, vier in Nederland en één in België. De criminele organisatie installeerde de zeer professionele wietplantages in huizen of loodsen die afgelegen en moeilijk bereikbaar waren. De kwekerijen waren uitgerust met illegale elektriciteitsvoorzieningen, waarbij ruim 1.500.000 euro aan elektriciteit illegaal is afgetapt.

Barcelona

Het onderzoek kwam op gang nadat de Spaanse politie een groep drugshandelaren op het spoor kwam, die voornamelijk bestond uit Albanezen die opereerden vanuit Spanje, België en Nederland. Het epicentrum van de organisatie zat in Barcelona. Twee Nederlanders die op Ibiza en Tarragona verbleven, hadden als taak om de wiet ‘witter’ te maken.

De organisatie gebruikte ook vervalste Italiaanse, Griekse en Sloveense paspoorten en identiteitsdocumenten.