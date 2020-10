Nederlanders teelden op grote schaal wiet in Spanje

Connect on Linked in

Donderdag zijn veertien verdachten aangehouden tijdens een internationale actie van de politie tegen georganiseerde wietteelt in Nederland, België en Spanje. In Nederland zijn vier personen gearresteerd: twee in Sittard, één in Maastricht en één in Oirsbeek. In het Belgische Lanaken werd één persoon aangehouden. In Spanje zijn negen mensen aangehouden.

Ze worden in dit onderzoek allen verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet: georganiseerde wietteelt en witwassen. Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten, vonden donderdag doorzoekingen in tien panden in Barcelona en omgeving (Spanje) plaats. Bij de doorzoekingen in Spanje zijn zo’n 13.000 planten, verdeeld over vijf locaties, aangetroffen.

Bij een autobedrijf in het Limburgse Beek zijn auto’s in beslag genomen. De rechter vermoedt dat dit bedrijf een cruciale rol vervulde in de wietteelt. Er zijn ook geldbedragen, een vuurwapen, telefoons, (digitale) informatiedragers en merkkleding in beslag genomen. Er zijn ook auto’s in beslag genomen op in Sittard, Obbicht, Oirsbeek, Stein, Beek en Maastricht en één auto in Spanje.