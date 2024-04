‘Nederlanders van Iraanse komaf vast in Spanje om wietteelt’

Connect on Linked in

In de Spaanse regio Catalonië is half maart een groep Nederlanders van Iraanse komaf opgepakt in een onderzoek naar grootschalige wietteelt, zo melden Spaanse media. De groep had wietplantages ingericht in luxe vrijstaande woningen aan de Costa Brava.

Nederlandse onderzoeken

Volgens de Mossos d’Esquadra en de Spaanse Nationale Politie hadden de verdachten een Nederlands paspoort. Ze woonden al jaren in Catalonië en sommige zijn ook verdachte (geweest) in Nederlandse onderzoeken naar georganiseerde wietteelt.

De Mossos spreken van zes zeer professioneel ingerichte wietplantages die in verschillende woonwijken waren ingericht in de kustregio Maresme, rond de plaats Mataró.

1,53 gigawatt

De stond onder leiding van een aantal broers. Voor het handwerk zoals het knippen van de wiettoppen en het inpakken stuurden de verdachten losse arbeidskrachten aan die geen idee hadden van de rest van de organisatie.

De familie had verschillende bedrijven die zich toelegden op het beheer van onroerend goed en de huur van voertuigen voor het transport van de marihuana.

Voor de plantages is naar schatting 1,53 gigawatt aan illegaal afgetapte stroom gebruikt ter waarde van zeker 383.469 euro.

13 maart

Op 13 maart zijn er invallen gedaan en zijn veertien mensen opgepakt. Er werd beslag gelegd op 110 kilo marihuanatoppen en 7.000 marihuanaplanten in verschillende bloeistadia.

Een van de hoofdverdachten is pas afgelopen maandag gearresteerd op de luchthaven van Barcelona toen hij op het punt stond het land te verlaten.