‘Nederlanders wilden ton wiet naar Nederland smokkelen’

Bij Valencia zijn twee Nederlanders door de Spaanse Nationale Politie aangehouden omdat ze ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een plan om bijna een ton aan wiet naar Nederland te exporteren. De twee zouden zijn ingehuurd door een internationale organisatie om in de plaats Alaquàs een professionele kwekerij te bewaken.

Muur

Die kwekerij was gevestigd in een loods waar bijna een ton aan geknipte wiet werd gevonden.

De Nederlanders zijn ook van beschuldigd van het aanvallen van een agent. Toen de politie binnentrad probeerden ze te ontkomen door deuren te sluiten en door de loods naar de achterzijde te vluchten. Daar klommen ze over een vier meter hoge muur. Aan de andere kant werd hen de weg versperd waarna ze een agent met geweld aan de kant probeerden te krijgen.

Zwembaden

Begin april van de maand kreeg de politie de mogelijke aanwezigheid van een kwekerij in de gaten. Er was een ongewoon elektriciteitsverbruik en vanaf de weg waren zeer grote airconditioners zichtbaar, die continu in bedrijf waren.

De politie ging het pand observeren. De twee verdachten kwamen steeds op bepaalde tijden naar de loods. Tot ze op een zeker moment langere tijd binnen bleven en ook eten en drinken meenamen. De agenten vermoedden dat er een vrachtwagen geladen werd. Toen de politie binnenkwam waren de twee een bestelbus aan het volstoppen met in 900 kilo marihuana.

De kwekerij had een oppervlakte van ongeveer 1.200 vierkante meter en was opgedeeld in vijf ruimtes, waarin de politie 4.654 planten in verschillende groeifasen telde. Er werd in twee zwembaden 13.000 liter water met mest gemengd en dan naar de planten gesluisd. De kwekerij beschikte over 200 transformatoren met lampen voor een goede temperatuurregeling.