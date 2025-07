Nederlandse advocaat in België vervolgd voor lidmaatschap criminele organisatie

Crimesite heeft het dossier op basis waarvan de vervolgingsbeslissing is genomen ingezien. Polat wordt met name verweten dat hij informatie en dossiers heeft doorgegeven in het belang van de criminele organisatie van Bressers, en niet in het belang van zijn cliënten. Tot drie keer toe zou hij een Nederlands proces-verbaal aan de club van Bressers hebben doorgegeven.

Op die manier functioneerde Polat als lid van de criminele organisatie, vinden de Belgen. ‘We kunnen gerust spreken van een assimilatie, een samensmelting van een advocaat met de hoogste regionen van deze criminele organisatie’, schrijft een Belgische officier van justitie.

Op dezelfde manier is in België de (inmiddels veroordeelde) ex-advocaat Pol van de Meulenbroucke ingezet door Bressers, aldus de Belgische justitie.

Deken

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van een verwant onderzoek in Nederland een melding over Polat neergelegd bij de deken van advocaten in Midden-Nederland. Deze zaak hield verband met het Bressers-onderzoek. De deken deed onderzoek maar zag geen aanleiding tot verdere stappen.

Eerder besloot het Nederlandse Openbaar Ministerie in deze zaak geen strafrechtelijke vervolging tegen Polat in te stellen.

Kuifje

Uit het dossier blijkt volgens de Belgische aanklagers dat Polat in 2020 veelvuldig overleg had met hoofdverdachten Flor Bressers en onder meer Ali al M.. Polat. Polat werd door de verdachten “Kuifje” genoemd, en nam voluit deel (groep)chats via Sky ECC. Hij had twee Sky-telefoons in gebruik (toen de politie in 2021 de hack op Sky bekendmaakte meldde Polat dit overigens bij het Openbaar Ministerie).

Een van de leden van de groep moest enorme hoeveelheden geld bewaken in een “stashhuis” in Eindhoven. Nadat die was aangehouden wilden Bressers en Al M. dat die zo snel mogelijk ‘onze Polat’ als advocaat zou nemen, zodat deze verdachte geïnstrueerd kon worden en Bressers c.s. het Nederlandse dossier zouden kunnen lezen.

Wiersum

Een medeverdachte werd geïnstrueerd om de pro deo-advocaat af te zeggen en aan de arrestant door te geven dat die om Polat moest vragen. Polat gaat twee keer op bezoek en doet daarvan in de Sky-chat verslag, zo staat te lezen in het dossier. Die advocaat wil eerst niet overgeven aan Polat, en daarover ontstaat woede in de chatgroep. De advocaat ‘moet geen spelletjes spelen’ en Bressers vraagt zich af of die soms ‘Derik Wiersum achterna wil (…) die gaat afgeven zeker als die op privéadres bezoek krijgt’. Polat zit overigens niet in deze chatgroep.

De verdachte (Sky-naam Partyboy) vertrouwt het niet en wil eerst dat Polat de naam van de hond van een van de verdachten aan hem doorgeeft. Dat gebeurt, met foto en al.

Als Polat wel aan de chatgroep met de verdachten deelneemt laat hij weten druk bezig te zijn om stukken te regelen en daarover ‘oorlogje te voeren’ met een officier van justitie.

Toelaatbaarheid

De cliënt “Partyboy” die Polat in Nederland bijstond zat op dat moment niet “in beperkingen”, wat overdracht van informatie zou verboden zou maken.

Overigens is het doorgeven van informatie tussen advocaten onderling en aan verschillende cliënten algemeen gebruikelijk en in zekere mate toegestaan, hoewel officieren van justitie zich hierover soms kritisch uiten.

De wetgeving in Nederland en België verschilt wat betreft de toelaatbaarheid van het optreden van advocaten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie concludeerde tot dusver dat Polat hier geen strafrechtelijk verwijt te maken valt. De Belgen zien dat dus anders, en de wetgeving is ook anders.

Nederlandse wet

Advocaat Polat zegt zich aan de Nederlandse wet te hebben gehouden en geen commentaar te kunnen geven, doordat hij gehouden is aan zijn geheimhoudingsplicht, ‘hoe frustrerend ook’.

Hij zegt niet in België als advocaat te hebben opgetreden terwijl daar dan een strafbaar feit zou zijn gepleegd. Polat: ‘Dat is juridisch bezien uiterst merkwaardig, aangezien ik überhaupt niet als raadsman in België heb opgetreden en voorts als raadsman in Nederland altijd binnen de kaders van de strafwetgeving heb gehandeld.‘

Polat wijst er ook op dat de Nederlandse deken niks klachtwaardigs in zijn optreden heeft vastgesteld, en justitie geen strafbare feiten ziet. Polat: ‘Ik zie de zaak dan ook vol vertrouwen tegemoet.’

Eerder werd bekend dat de Nederlandse advocaat Yehudi Moszkowicz, die Flor Bressers bij heeft gestaan in zijn Belgische proces, zal worden vervolgd in België, ook voor deelname aan een criminele organisatie.