‘Nederlandse Audi vlucht weg na plofkraak’

In de nacht van donderdag op vrijdag is een plofkraak gepleegd op een geldautomaat in Niederkrüchten-Dam, een plaatsje vlak over de Duitse grens bij Roermond. Getuigen zagen dat daders grote witte zakken in een Audi laadden.

De explosie vond plaats rond 04.20 en er waren volgens getuigen zeker drie daders.

De getuigen spraken van daders in donkere kleding en een zilvergrijze Audi A4 of A6 met Nederlands kenteken. De auto reed met hoge snelheid weg over de Mönchengladbacher Straße richting Niederkrüchten.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Over de omvang van de buit is niets door de politie gezegd.