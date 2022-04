Nederlandse bierbrouwer (45) doodgeschoten in Colombia

Print This Post

In het Colombiaanse dorp Piedras de Moler, in het westen van het land, is zaterdagavond een 45-jarige Nederlander vermoord. Volgens Colombiaanse media gaat het om Robert Lukkassen uit Zandvoort, die circa vijf jaar geleden naar het Zuid-Amerikaanse land kwam om er een bierbedrijf op te zetten.

Gewapende mannen

De Nederlander werd doodgeschoten door twee gewapende mannen die zaterdagavond rond 19.00 bij zijn bedrijf aankwamen, van hun motorfiets stapten en hem drie keer in het hoofd en één in de arm schoten. Het slachtoffer was op slag dood en werd gevonden door buurtbewoners die op de schoten afkwamen.

De twee daders zijn voortvluchtig. Of er een signalement van hen bekend is, is onduidelijk. Politie en justitie zouden bezig zijn met een klopjacht op de schutters.

Motief onduidelijk

Tot nu toe is er geen informatie over de mogelijke motieven voor de moord, maar de Colombiaanse politie zou een roofmoord of mogelijke afpersing door criminelen niet uitsluiten. De moord op de Nederlander zou bij buurtbewoners als een shock zijn aangekomen, aangezien Lukkassen in de omgeving bekendstond als een vriendelijke en hardwerkende man, die ook veel gaf om het welzijn van de lokale gemeenschap.

Lukkassen zou zich ongeveer vijf jaar geleden in het dorp hebben gevestigd en een ambachtelijke bieronderneming hebben opgezet, die hij op de markt bracht in de Colombiaanse gemeenten Alcalá, Cartago, Quimbaya en Montenegro.