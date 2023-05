Nederlandse cocaïnesmokkelaar sterft in Britse cel

Connect on Linked in

De 75-jarige Nederlander John K. blijkt in augustus 2021 in een Britse cel te zijn overleden. Britse media berichten pas zaterdag over het sterfgeval omdat het nu pas naar buiten is gebracht door de autoriteiten.

6 ton

K. woonde in Liverpool en organiseerde onder meer een reeks van importen van tientallen kilo’s cocaïne per vrachtwagen die volgens de politie vele jaren lang door kon gaan. In totaal zou er in zijn carrière door hem zo’n 6 ton naar het Verenigd Koninkrijk zijn gesmokkeld. Naast drugs verhandelde K. ook antiek.

In 2014 kreeg hij 25 jaar cel nadat hij een bekennende verklaring had afgelegd.

Hartproblemen

K. raakte in de gevangenis besmet met het coronavirus. Hij had geweigerd zich te laten vaccineren. Maar volgens de patholoog-anatoom die het overlijden onderzocht was dit niet de doodsoorzaak.

K. had hartproblemen. Op het moment van zijn overleden verbleef hij in een isoleercel.