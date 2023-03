Nederlandse cybercriminelen opgepakt in Enschede en Roemenië

Connect on Linked in

De politie heeft in samenwerking met de Roemeense politie drie verdachten gearresteerd op verdenking van phishing (digitale fraude). Een vierde verdachte wordt in Roemenië verhoord. Het viertal zou bijna 1.000 slachtoffers voor in totaal ruim een miljoen euro hebben opgelicht.

Twee verdachten zijn op 28 februari en 3 maart aangehouden in Roemenië. Een derde verdachte is op 28 februari aangehouden in Enschede. Het gaat om twee mannen van 33 en 26 jaar uit Enschede en een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een vierde verdachte wordt in Roemenië verhoord.

Verdacht nummer

Een cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland slaagde erin om een verdacht telefoonnummer uit een aangifte te koppelen aan een grote hoeveelheid digitale fraudezaken. Door de samenwerking met en de aangiftes van verschillende grote banken in Nederland kon het onderzoek verder verdiept worden.

Marktplaats

Bij de meeste slachtoffers – bijna 1.000 in totaal – ging het om phishing op online handelsplaatsen, zoals Marktplaats. Daar vroegen de cybercriminelen gedupeerden om een QR-code en een foto van hun bankpas te sturen. Zo kregen ze toegang tot hun gegevens en bankrekening. Het totale schadebedrag is ruim een miljoen euro.

Volgens onderzoeksleider Jouke Posthumus gaat het om schrijnende verhalen van slachtoffers. ‘Vaak ging het om mensen die al in een moeilijke situatie verkeerden waarvan op nare manier misbruik is gemaakt. We waren extra gemotiveerd om deze verdachten op te pakken.’