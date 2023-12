Nederlandse douane onderschept cocaïne in Surinaamse masala

De Nederlandse douane heeft in een pakket uit Suriname cocaïne in masala (een kruidenmengsel) onderschept. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Om hoeveel cocaïne het gaat, meldt de Douane niet.

In een bericht op Facebook schrijft de Douane:

‘Wat liefhebbers van de Oosterse keuken of kijkers van Masterchef allang weten, had deze amateurchef-kok even gemist: het is de juiste mix van kruiden dat ieder oosters gerecht lekker maakt. Maar dit kruidenmengsel viel niet in de smaak bij onze speurhond Ego en hij gaf een melding. En al snel bleek waarom. Onze collega’s troffen tijdens de fysieke controle niet alleen Masala aan maar ook cocaïne. En dat is dus een geheim ingrediënt dat nooit in een recept thuishoort. Het stimulerende kruidenmengsel is in beslag genomen en vernietigd.’