Nederlandse douane onderschept cocaïnekroketten uit Suriname

De douane in Nederland heeft onlangs een partij kroketten in beslag genomen die waren gevuld met cocaïne. Uit de etiketten op de kroketten is af te leiden dat ze uit Suriname komen.

De Nederlandse douane zegt op Facebook: ‘Na nader onderzoek van dit Hollandse hapje, kwamen onze collega’s erachter dat er iets niet klopte. Deze kroketten waren niet gevuld met vlees, maar met cocaïne.’

‘Coke-etten’

De douane zegt verder dat de ‘coke-etten’ in beslag zijn genomen en vernietigd. ‘Misschien dachten de smokkelaars dat het een goede vervanging was voor meel? En al gaan wij niet over de vernieuwing van receptuur, deze snack ga je niet terugzien in een snackmuur.’

Er zijn voor zover bekend geen verdachten gearresteerd.