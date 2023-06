Nederlandse en Belgische drugsverdachten aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in Berg en Terblijt een 40-jarige man aangehouden, verdacht van drugshandel en witwassen. Tegelijkertijd is in het Belgische Zutendaal een verdachte gearresteerd.

Vast

De Nederlandse man werd aangehouden in een pand aan de Grote Straat in Berg en Terblijt. In het pand vond ook een doorzoeking plaats door de politie. De 40-jarige verdachte zit vast voor verder verhoor. Hij zal later worden voorgeleid.

In het Belgische Zutendaal werd op hetzelfde moment een 55-jarige man aangehouden. Net als de Nederlander wordt ook hij verdacht van handel in drugs, en witwassen.

Verband

Het onderzoek houdt verband met de eerdere aanhoudingen van een 47-jarige man uit Valkenburg en een 28-jarige man uit het Belgische Lanaken. Beide verdachten zitten nog vast.

De verdenkingen zijn gebaseerd op informatie afkomstig uit de versleutelde berichtenserver Sky ECC, aldus de politie in een bericht.eer