Nederlandse lachgasdealer krijgt van Belgische gemeente 13.500 flessen terug

Een illegale Nederlandse lachgashandelaar heeft van de Belgische gemeente Brecht 13.500 flessen lachgas teruggekregen, die in september 2021 in beslag werden genomen. De reden hiervoor is dat de vernietiging van de recordlading illegaal opgeslagen lachgas kan oplopen tot 500.000 euro en dat is te duur voor gemeente. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Spookbedrijf

De politie in Voorkempen (bij Antwerpen) ontdekte vorig jaar de 13.500 flessen lachgas in een loods in Brecht. De loods werd gehuurd door een verdacht spookbedrijf uit Brussel. Het ging volgens een anonieme bron om 13.500 gastanks van het type dat ook gebruikt wordt om gas voor lasinstallaties in op te slaan. De waarde van het lachgas bedraagt naar schatting drie miljoen euro.

Geen vergunning

Het spookbedrijf dat de recordlading heeft opgeslagen in de afgelegen loods beschikt niet over een vergunning om grote hoeveelheden lachgas op te slaan. Via het spookbedrijf kwam de politie uit bij een onbekende Italiaan en een dakloze als eigenaars. De politie vermoedt echter dat de daadwerkelijke eigenaar ene Ali U. is, een Nederlandse lachgashandelaar van Turkse afkomst.

Veel kopzorgen

De illegaal opgeslagen megalading zorgt bij de lokale politie en gemeente voor veel kopzorgen. De miljoenenlading moet in principe vernietigd worden door een afvalbedrijf, maar de gemeente Brecht weigert om voor de kosten, die kunnen oplopen tot 500.000 euro, op te draaien. Daarnaast wordt er veel ingebroken in de loods, die uiteindelijk wordt afgesloten door grote containers voor de poorten te plaatsen.

Inbeslagname

Als het Antwerpse gerecht vervolgens een onderzoek start, wordt de partij lachgas na een uitspraak van de rechter in beslag genomen. De gemeente Brecht trekt de handen af van het dossier en vindt dat justitie de zaak maar verder moet oplossen. De plaatselijke brandweer acht de opslag van 13.500 flessen lachgas niet onmiddellijk problematisch.

Opheffing

Eind 2021 krijgt de zaak een nieuwe wending als de rechter beslist om het gerechtelijk beslag onder voorwaarden op te heffen. De eigenaar krijgt zijn megalading lachgas terug als hij kan aantonen dat hij het op een veilige manier (met vergunning) kan afvoeren. De vergunningsplicht voor de opslag van de goederen is een bevoegdheid voor de gemeente van Brecht waar het heikele dossier inmiddels weer op het bureau ligt.

De burgemeester van Brecht beweert tegenover De Gazet van Antwerpen echter niet op de hoogte te zijn van de opheffing van het gerechtelijk beslag. Hij zegt dat niet zijn diensten, maar wel de gewestelijke milieu-inspectiedienst bevoegd is voor de kwestie.

‘Veel bedrijvigheid’

Bijna vijf maanden na de vondst van de recordlading lachgas ligt een deel ervan nog steeds zonder vergunning opgeslagen in de loods in Brecht. Er zou de afgelopen dagen werd ‘veel bedrijvigheid’ bij de loods hebben plaatsgevonden.

Ali U., de vermeende eigenaar van de partij lachgas was onbereikbaar voor commentaar. Het Antwerpse parket kan alleen bevestigen dat het gerechtelijk onderzoek nog loopt.