Nederlandse man (20) en vrouw (22) opgepakt voor explosie in Kalmthout

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft donderdag een Nederlandse man (20) en vrouw (22) aangehouden na een aanslag op een pand op de Brasschaatsesteenweg in Kalmthout (provincie Antwerpen). De raadkamer beslist dinsdag over hun verdere aanhouding.

Voormalig motorwinkel

De Belgische politie kreeg dinsdagnacht rond 01.00 melding van een explosie aan de Brasschaatsesteenweg in Kalmthout. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar was er forse materiële schade aan de voordeur van het gebouw en aan een auto op de oprit naast het pand. Op de locatie waar de aanslag plaatsvond zat voorheen een motorzaak.

Auto

Het gerechtelijk labo (forensisch team), de brandweer en ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Na de explosie kon een verdachte auto onderschept worden op de ring rond Turnhout. De inzittenden, een 20-jarige Nederlandse man en een 22-jarige Nederlandse vrouw, werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft donderdag beslist om hen aan te houden. De twee verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer, die beslist over hun verdere aanhouding.

Drugsmilieu

Het Laatste Nieuws schrijft dat het gaat om Yahmairo R. (20) en Kaylee V.D.B. (22). De aanslag was mogelijk gericht tegen twee broers van wie er één in de Antwerpse haven werkzaam is. Een mogelijke link met het drugsmilieu wordt onderzocht, aldus het parket Antwerpen vrijdag.

Verdenking

De twee Nederlanders worden verdacht van ‘vernieling van een gebouw door ontploffing, met vermoeden van menselijke aanwezigheid bij nacht, vernieling van een voertuig door ontploffing bij nacht en deelname aan een criminele organisatie’.

Het onderzoek wordt voortgezet door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter.