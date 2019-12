Nederlandse man gezocht door België

Connect on Linked in

In de haven van Tarifa (in de zuidwestelijke Spaanse provincie Cádiz) is een Nederlandse man gearresteerd tegen wie een Europees aanhoudingsbevel liep van de Belgische autoriteiten. Volgens de Nationale Politie in Spanje is de man (39) zondag aangehouden nadat hij met de veerboot was aangekomen vanuit de Marokkaanse haven Tanger Med.

De arrestatie gebeurde na een identiteitscontrole bij binnenkomst van het Schengen-gebied. De man zat aan het stuur van een zeer dure auto.

Hij wordt in België gezocht vanwege drugsdelicten en witwassen. Hij is naar Madrid overgebracht waar een rechter zal beslissen over zijn overlevering.