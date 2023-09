‘Nederlandse mannen veroordeeld voor aanslag in België’

Connect on Linked in

De rechtbank in Antwerpen heeft aan twee Nederlandse mannen vijf jaar cel opgelegd voor een aanslag met een vuurwerkbom bij een gezinswoning in Wilrijk. Volgens de Gazet van Antwerpen moeten ze ook ongeveer 40.000 euro schadevergoeding aan de slachtoffers betalen.

Drugs

De aanslag was in de Klaproosstraat in Wilrijk op 17 november 2022, rond 02.00. Doelwit was het huis van de familie E.J.. Sommige leden van die familie zijn bij de Antwerpse justitie bekend omdat ze in verband worden gebracht met handel in drugs.

Het gezin, met ook zeer jonge kinderen, vertrok na de aanslag tijdelijk naar Marokko en keerde pas na enkele maanden terug.

Slapen

Op beelden van een bewakingscamera was te zien dat een man een wit pakketje op de drempel legde.

De Nederlandse verdachten zijn Yithzak W. (33) en Gregory L. (32). De laatste was volgens de rechtbank de bestuurder van de vluchtauto. Hij heeft verteld dat hij 1000 euro zou krijgen om alleen te filmen dat er een pakketje zou worden afgegeven.

W. heeft alle betrokkenheid ontkend, en verteld dat hij in de auto lag te slapen.