Nederlandse marine onderschept 1072 kilo cocaïne in Caribisch gebied

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft tijdens twee afzonderlijke acties op 24 en 28 april in totaal 1072 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied. Dat meldt de Defensie in het Caribisch gebied maandag.

Go-fasts

De marine deed de vangst samen met de Amerikaanse kustwacht. De acties werden uitgevoerd, nadat ze werd geïnformeerd over zogenaamde go-fast speedboten, door een Amerikaans patrouillevliegtuig. De Nederlandse marine zette snelle onderscheppingsboten in om de go-fasts te achterhalen. Bij de twee acties zijn in totaal vier verdachten opgepakt.

Waarschuwingsschoten

Bij de eerste actie op 24 april werd een bootje met de drugs tot stoppen gedwongen met waarschuwingsschoten. Bij de tweede actie was dat niet nodig. De drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en zijn inmiddels vernietigd. De verdachten zullen in de Verenigde Staten worden vervolgd.

Sinds begin april 2024 is Zr.Ms Groningen weer actief in het Caribisch gebied. Het Nederlandse marineschip wordt onder meer ingezet bij internationale ‘counter-drugsoperaties’, waarbij het regelmatig samenwerkt met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied.