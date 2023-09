Nederlandse marine onderschept bijna ton aan coke in Caribisch gebied

Print This Post

De Nederlandse Marine heeft in het Caribisch gebied bijna een ton cocaïne onderschept, tijdens twee acties. Dit gebeurde in een geval, nadat een bootje met de drugs tot stoppen werd gedwongen met waarschuwingsschoten.

Beeld: het type boot van Defensie dat de onderscheppingen van drugs uitvoerde.

Acties

De drugsvangst werd al gedaan op 11 en 12 september, maar is vandaag pas bekendgemaakt door Defensie. Beide acties werden uitgevoerd vanaf het patrouille schip de Zr. Ms. Groningen. Dit schip is sinds mei 2023 als een zogenaamd stationsschip actief in het Caribisch gebied. Het Nederlandse marineschip wordt onder meer ingezet bij ‘counter-drugsoperaties’.

Vangst

De marine deed de vangst samen met de Amerikaanse kustwacht. De acties werden telkens uitgevoerd, nadat ze werd geïnformeerd over zogenaamde go-fast speedboten, door een Amerikaanse patrouillevliegtuig.

Hierop kwam dan de onderscheppingsboot FRISC erbij te pas. Aan boord van die boot zaten zowel bemanningsleden van de ‘Groningen’, als van de US Coast Guard. Bij de eerste actie gaven de verdachten zich niet zomaar over. Dat gebeurde pas na waarschuwingsschoten. Bij de tweede actie was dit volgens Defensie niet nodig.

In totaal werd voor 985 kilo aan drugs overgedragen aan de Amerikanen. De Amerikaanse autoriteiten zullen overgaan tot vervolging van de verdachten.