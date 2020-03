Nederlandse meth naar El Salvador

Connect on Linked in

In El Salvador zijn vier mensen aangehouden die methamfetamine zouden hebben verkocht die zij uit Nederland per post kregen opgestuurd. Er waren op vier plaatsen doorzoekingen in panden in de hoofdstad San Salvador.

Het onderzoek begon op 20 januari met de inbeslagname van verschillende enveloppen die afkomstig waren uit Amsterdam, op het postkantoor van El Salvador. De managers van het postkantoor hadden de politie getipt over de enveloppen omdat ze zwaarder waren dan normaal en geen afzender hadden. De geadresseerden werden vervolgens opgepakt. In de enveloppen werden meth-pillen gevonden.

De werkzame stof in meth-pillen is meestal een combinatie van caffeïne en methamfetamine. De pillen veroorzaken een high, maar niet de extreme rush die het roken van meth-kristallen of meth-poeder tot gevolg heeft.

In Aziatische landen als Pakistan en Myanmar worden illegaal meth-pillen geproduceerd. In Nederland zijn de laatste jaren verschillende labs ontmanteld waar methamfetamine werd gemaakt.