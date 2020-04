Nederlandse “Pink Panther” aangeklaagd voor moord

Connect on Linked in

Een 40-jarige Nederlander wordt samen met twee Serviërs (van 43 en 66 jaar) in Zwitserland voor de rechter gebracht wegens de roofmoord op een oud-burgemeester in de buurt van Bazel. De Zwitserse justitie rekent volgens media de drie verdachten tot de roversbende van de zogenoemde “Pink Panthers”.

Servië

Deze groep pleegde het afgelopen decennium op meerdere plaatsen in Europa overvallen en inbraken waarbij zeer dure spullen werden buitgemaakt. Twee verdachten moeten terechtstaan voor moord en roof, de derde alleen voor roof. Er waren twee overvallers, de derde verdachte die nu terecht moet staan zou de overval hebben voorbereid en opdracht hebben gegeven. Een vierde verdachte, een 51-jarige vrouw is inmiddels overleden. De 66-jarige Serviër zit vast in Servië.

Tip

Ivo Borer (71) werd op 14 maart 2010 overvallen in zijn huis in Metzerlen bij Bazel. Hij raakte zwaargewond en overleed na een coma enige maanden later. Justitie in Solothurn bij Bern denkt dat de overvallers van de overleden vrouw een tip hadden gehad dat er miljoenen aan contant geld en kostbaarheden in de woning aanwezig zouden zijn. Er was ter plaatse echter geen van beide te vinden.

Juwelier

Er staan nog een beloning uit van 10.000 Zwitserse frank voor informatie over de zaak. De drie verdachten hebben tot nu toe gezwegen. De Nederlander wordt ook verdacht van een roofoverval in Spreitenbach, op 29 juni 2010, en ook samen met de twee anderen van een roofoverval op een juwelier in Wettingen, op 3 februari 2010. De Nederlander wordt daarnaast ook beschuldigd van een overval op een juwelier in het nabijgelegen Spreitenbach, op 29 juni 2010.

Interpol denkt dat het netwerk dat de Pink Panthers is gaan heten vooral uit ex-(para)militairen uit het voormalige Joegoslavië bestaat. Ongeveer 800 mensen zouden mee hebben gedaan aan vele (vaak onopgeloste) berovingen en inbraken, die vaak zeer goed waren voorbereid.

