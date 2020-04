Nederlandse plofkraker opgepakt in Duitsland, twee daders voortvluchtig (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie in het Duitse Hagen heeft vrijdagochtend een 34-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst opgepakt na een plofkraak op een geldautomaat in die stad in Noordrijn-Westfalen. Twee Nederlandse plofkrakers zijn nog voortvluchtig. Een omstander filmde het tafereel.

Vluchtauto geramd

De plofkrakers hadden rond 04.00 toegang gekregen tot een bankfiliaal in Hagen (vlakbij Dortmund) waar ze een explosie veroorzaakten met een ontvlambaar mengsel. De geldautomaat werd opgeblazen en geplunderd. Toen twee van de overvallers geldkisten in de vluchtauto laadden, ramde een getuige met zijn auto de wachtende vluchtauto. Vervolgens drukte de chauffeur het gaspedaal in en vluchtte richting de A1. Hij liet zijn handlangers achter die te voet ontsnapten.

Geldcassettes en jerrycans

De politie van Hagen ging achter de vluchtauto aan. Op het knooppunt Wuppertal-Nord, zo’n 20 kilometer verderop, was er een botsing tussen een politiewagen en de vluchtauto. De politie arresteerde de 34-jarige chauffeur. In de vluchtauto (een zwarte Audi) vonden ze verschillende geldcassettes en jerrycans met chemicaliën. Die werden vermoedelijk gebruikt voor het opblazen van de geldautomaat. Het is niet duidelijk hoeveel geld er in de cassettes zat.

Onverstoorbaar

De politie zocht tevergeefs met een helikopter naar de twee voortvluchtige daders. Op een filmpje dat een omstander maakte, is te horen en zien hoe met veel geweld en vooral lawaai de plofkraak wordt gepleegd. Bij de geldautomaat is een fel licht en rook te zien. Ook wordt er gebruikgemaakt van mogelijk een slijptol. Opvallend is vooral de onverstoorbaarheid waarmee de plofkrakers te werk gaan.

Eerdere plofkraak

Ongeveer 40 minuten eerder vond in het Duitse Krefeld, vlak over de grens bij Venlo, ook een plofkraak plaats. Volgens ooggetuigen waren ook hier drie daders bij betrokken. Ze waren gemaskerd en volledig in het zwart gekleed. Het drietal vluchtte in een Audi A6 met Duits kenteken.

32 geldautomaten

Donderdag maakte de politie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen bekend een bende plofkrakers te hebben opgerold. Die zou zeker 32 geldautomaten in vier deelstaten hebben opgeblazen en daarbij minstens een half miljoen euro hebben buitgemaakt. Volgens Duitse media gaat het om verdachten uit Albanië, Kosovo en Macedonië.