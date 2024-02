Nederlandse politie helpt Engelse boot met ketamine onderscheppen

Connect on Linked in

De Nederlandse politie heeft meegeholpen aan een Britse actie, waarbij 200 kilo ketamine in beslag is genomen op een schip dat in Amsterdam vertrok, en dat in Engeland werd onderschept. Vijf Engelse mannen zijn aangehouden.

Foto is ter illustratie

Boot

De Britse politie arresteerde twee Engelsen die de ketamine vanuit Nederland naar Engeland smokkelden, en drie die meehielpen bij het transport. Ze werden in de vroege ochtend van 17 februari aangehouden. Dit was nadat de lading was gelost op een kade aan de rivier de Deben in Suffolk, een graafschap in het oosten van Engeland. Daarop werd de ketamine met een auto naar een loods vervoerd in de plaats Rendlesham. Daar vond de politie de drugs, na een doorzoeking.

Het voormalige vissersschip de MVF (motor fishing vessel, CS) Girl Carole zou volgens de politie vanuit Amsterdam zijn vertrokken. Op het schip werd een geweer gevonden. Op de huisadressen van twee van de verdachten werd een hoeveelheid cannabis gevonden.

Men schat de straatwaarde van de drugs op 1,6 miljoen euro.

Resultaat

De National Crime Agency geeft donderdag in een bericht aan dat de vondst van de drugs het resultaat is van een langlopend onderzoek naar het smokkelen van drugs, vanuit internationale wateren, naar Engeland.

Men noemt de actie een ‘fantastisch voorbeeld’ van samenwerking met de Nederlandse politie en justitie, in het bestrijden van de overzeese drugshandel en het stoppen van de smokkel van een ‘enorme hoeveelheid ketamine’, waarvan de politie vermoedt dat ze was bedoeld voor de Engelse markt.